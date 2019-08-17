رياضة | عواد: هرد على مسؤولي الإسماعيلي في هذا الوقت! وهذا اللاعب قنبلة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عواد: هرد على مسؤولي الإسماعيلي في هذا الوقت! وهذا اللاعب قنبلة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول بنادي الإسماعيلي أن محمد صبحي هو مفاجأة القلعة البيضاء في المواسم القادمة ، هو حارس مرمى ذات أمكانيات عالية جدا، واختيار موفق من مجلس إدارة الزمالك، واتوقع له مستقبل باهر

مش حابب ارد على مسئولي الإسماعيلي حاليا، أنا اتعاملت وحش داخل الإسماعيلي ومش وقت أني أرد لما يسمحلي مسئولي الزمالك الظهور إعلامياً والحديث هكشف كواليس محدش يعرفها وهرد علي الكل تركيزي حاليا داخل الملعب.