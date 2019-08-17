رياضة | لعنة رونالدو تصيب صفقة ريال مدريد الجديدة قبل بداية الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعنة رونالدو تصيب صفقة ريال مدريد الجديدة قبل بداية الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريدمن المحتمل أن يغيب عن الملكي لمدة شهر عقب تعرضه لإصابة.



وكشفت إذاعة كوبي الإسبانية أن الملكي أعلن قبل ساعات من المباراة الافتتاحية في الموسم الجديد أمام سيلتا فيجو عن إصابة هازارد في الفخذ الأيسر .



وأكدت الإذاعة الإسبانية أنّ هازارد سيغيب لفترة تتراوح بين أربعة إلى ثلاثة أسابيع.



وأوضحت الإذاعة الإسبانية أنّه من المحتمل عودة النجم البلجيكي للنادي الملكي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني أمام ليفانتي.