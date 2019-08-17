رياضة | مرتضي منصور يعلن مدرب الزمالك الجديد وتشكيل الجهاز بالكامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يعلن مدرب الزمالك الجديد وتشكيل الجهاز بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، تعيين الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى الذى رحل عن قيادة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقى، سيكون المدير الفنى الجديد للزمالك.

وأضاف مرتضى منصور، فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور، إن طارق يحيى سيتولى منصب المدرب العام وسيكون أيمن عبد العزيز فى منصب المنسق العام للفريق الأول، بينما سيتولى أيمن حافظ مديرا لقطاع الناشئين بدلا من حمادة أنور الذى تقدم باستقالته للترشح فى انتخابات النادى الأبيض، وقال منصور إن ميتشو كان الاختيار الأول للجنة الفنية للزمالك.