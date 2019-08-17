رياضة | أمير مرتضى: لا نعمل بـ"الهاشتاج" وهذه كواليس اختيار المدير الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: لا نعمل بـ"الهاشتاج" وهذه كواليس اختيار المدير الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك ،أن عملية أختيار المدير الفني لأي فريق هو أمر يخص الادارة بشكل بحت ولا دخل للجماهير فيه وأن كل الأسماء التي أشادت بها هذه الجماهير الادارة أيضا هى من تعاقدت معها.

وأوضح أمير مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة المحور، أنه يقوم باختيار اللاعبين حسب احتياجات الفريق الأبيض وليس بالعدد وتم ضم كريم بامبو بسبب دعم الهجوم و خروجه من مدرسة الاهلى التى تتحمل الضغوط دائما .

وأشار أمير مرتضى أنه تم التعاقد مع لاعبين ليس بالاسماء الكبيرة ولكن ظهروا باداء كبير خلال الفترة الماضية أمثال أحمد سيد " زيزو " ولكن الجميع دائما يرى أنه لا يستحق الانضمام للأبيض دون الانتظار الى مشاهدة فى أرض الملعب وسيتواجد فى منتخب مصر السنوات القادمة. Advertisements

وأضاف أمير مرتضى أنه يوجد لاعبين غير قادرين على تحمل ضغوط الجمهور ولابد من التعامل معها لذلك سوف يتم أختيار مدير فنى يضع خطة لمدة موسم كامل لاعطاء الفرصة للجميع فى الاربع بطولات التى يتم المشاركة بيها .

وكشف المشرف العام على الكرة فى الزمالك أنه تم الاجتماع مع كثير من المدربين خلال الفترة الماضية وطلب منهم وضع خطة لمدة موسم قادم للابيض ويقوم بتصوير التدريبات للوقوف على السلبيات و الايجابيات لكل لاعب فى الفريق الابيض .

وكشف أمير مرتضى منصور أنه تم الاجتماع بالبرتغالى فيريرا لاقناعه بتولى قيادة الزمالك الفترة القادمة ولكن تم الرفض بسبب ضيق الوقت ، مضيفا أن المدرب البرتغالي كشف عن أسباب فوزه ببطولة الدورى المصرى و كأس مصر مع الابيض وهم بسبب ضعف الاهلى و وجود ايقاف للمسابقة شهرين منح التعامل مع اللاعبين بدنيا و فنيا .