رياضة | رسميًا.. نجم برشلونة ينتقل إلى بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. نجم برشلونة ينتقل إلى بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني رسمياً صباح اليوم السبت، عن اتفاقه مع برشلونة على ضم البرازيلي فيليب كوتينيو للفريق البافاري لمدة موسم واحد كامل على سبيل الإعارة.

وقال النادي الألماني عبر بيانه الرسمي، أن البرازيلي كوتينيو قد يصل إلى مدينة ميونيخ خلال يوم الأحد أو الإثنين من أجل توقيع العقد والخضوع للفحص الطبي في النادي.

وصرح المدير الرياضي سالهاميدزيتش: "أود أن أشكر نادي برشلونة، فمن الواضح أنه لا يزال يتعين علينا وضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل، لكننا سعداء بجلب هذا اللاعب إلى نادي بايرن".

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وعلق نيكو كوفاتش المدير الفني للبايرن: "في رأيي، ليس فقط بايرن ميونيخ، بل وأيضاً الدوري الألماني بأكمله وكل ألمانيا يسعدها الترحيب بمثل هذا اللاعب الكبير في دورينا".

وانضم البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة قادماً من ليفربول في عام 2018، وأصبح ثاني أغلى لاعب في العالم في ذلك الوقت بعد مواطنه نيمار.

وكان كوتينيو قد سبق له اللعب مع إسبانيول برشلونة وإنتر ميلان وفي بلده الأصلي في فاسكو دا جاما، كما أنه لعب 56 مباراة دولية للبرازيل وسجل 16 هدفاً.