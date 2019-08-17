رياضة | تاريخ مواجهات "ميتشو" مدرب الزمالك الجديد ضد المدربين الكبار وأصحاب التجارب السابقة بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات "ميتشو" مدرب الزمالك الجديد ضد المدربين الكبار وأصحاب التجارب السابقة بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب المدرب الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" من تولي القيادة الفنية لفريق الزمالك خلفًا لـ"خالد جلال"، وذلك بعدما قدم استقالته من تدريب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وتوصل الزمالك إلي اتفاق نهائي مع "ميتشو" لقيادة الفريق الأبيض في الموسم المقبل، علي أن يصل يوم الأحد القادم لتوقيع العقود بشكل رسمي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات "ميتشو" ضد المدربين الكبار في عالم الساحرة المستديرة، والمدربين أصحاب التجارب التدريبية السابقة بمصر:-

أولًا.. أصحاب التجارب التدريبية السابقة بمصر:

- مانويل جوزيه:

البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري للنادي الأهلي سبق وقاد المارد الأحمر في مباراتين أمام الصربي "ميتشو" خلال توليه تدريب الهلال السوداني، خسر"جوزيه" في المباراة الأولي 1 - 0، وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الثانية، وذلك في دوري أبطال إفريقيا موسم 2003-2004.

- ميشيل دي كاستال:

مدرب الزمالك السابق السويسري ميشيل دي كاستال صاحب المسيرة التدريبية الحافلة بالنجاحات، سبق وقاد الصفاقسي التونسي أمام المدرب الصربي خلال قيادته لفريق أورلاندو بيراتس في "مباراتين" ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006، حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الأولي، وخسر "ميتشو" المباراة الثانية 1-0.

- كابرال:

مدرب الزمالك السابق البرازيلي كارلوس ألبرتو كابرال الفائز مع الفارس الأبيض بلقب الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، واجه خلال قيادته لفريق الترجي التونسي، المدرب الصربي عندما كان مديرًا فنيًا للهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2007، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

- بوب برادلي:

مدرب منتخب مصر السابق الأمريكي بوب برادلي، سبق وتقابل مع الصربي ميتشو، في مباراة ودية جمعت منتخبي مصر وأوغندا، وفاز بها الفراعنة بثلاثية نظيفة.

- باتريس كارتيرون:

مدرب الأهلي السابق والرجاء المغربي الحالي الفرنسي باتريس كارتيرون خلال قيادته لمنتخب مالي التقي مع الصربي ميتشو وكان مدربًا لمنتخب رواندا في تصفيات كأس العالم، وفاز "كارتيرون" 2-1.

- هيكتور كوبر:

تقابل الأرجنتيني هيكتور كوبر خلال قيادته لمنتخب مصر مع منتخب أوغندا بقيادة ميتشو في بطولة أمم إفريقيا 2017، وفاز منتخب الفراعنة بهدف دون مقابل.

ثانيًا.. المدربين الكبار:

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- آلان جيريس:

المدرب الفرنسي الكبير آلان جيريس المدير الفني الحالي لمنتخب تونس، التقي مع "ميتشو" مدرب الزمالك المحتمل في "مباراتين"، فاز "جيريس" في مباراة وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة المباراة الأخري.

- باتريس نوفو:

المدرب الفرنسي باتريس نوفو والذي سبق وتولي قيادة منتخبات النيجر وغينيا والكونغو وهايتي، والإسماعيلي وسموحة، تقابل مع الصربي "ميتشو" في 4 مباريات سابقة، فاز مدرب الزمالك المحتمل في 3 مواجهات، وخسر مباراة وحيدة.

- ستيفن كيتشي:

مدرب منتخب نيجيريا الراحل "ستيفن كيتشي" والفائز مع النسور الخضراء بكأس أمم إفريقيا "لاعبًا ومدربًا"، تقابل مع "ميتشو" في مباراتين خلال قيادة الأخير لمنتخب رواندا في تصفيات أمم إفريقيا 2013، فاز "كيتشي" في مباراة 2-0، وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الثانية بينهما.

- فوزي البنزرتي:

المدرب التونسي الكبير فوزي البنزرتي خلال قيادته لفريق الترجي تقابل مع الهلال السوداني بقيادة "ميتشو" في دوري أبطال إفريقيا 2007، وفاز المدرب الصربي بهدفين دون مقابل.

- نبيل معلول:

مدرب منتخب تونس السابق نبيل معلول، تقابل خلال قيادته لفريق الترجي التونسي، مع الصربي "ميتشو" عندما كان مدربًا للهلال السعودي في مباراتين ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2011، وفاز "معلول" 1-0، 2-0 على الترتيب.

- كويسي أبياه:

مدرب منتخب غانا السابق كويسي أبياه صاحب الفوز التاريخي علي منتخب مصر بنتيجة 6-1، سبق وتقابل خلال قيادته للمنتخب الغاني مع المدرب الصربي "ميتشو" عندما كان مدربًا لمنتخب أوغندا في تصفيات بطولة أمم إفريقيا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

- هنري كاسبرزاك:

المدرب البولندي الشهير هنري كاسبرزاك المدير الفني السابق لمنتخبات تونس ومالي والسنغال، سبق والتقي في مباراة ودية خلال تدريب المنتخب التونسي مع المدرب الصربي "ميتشو" وكان وقتها مديرًا فنيًا لمنتخب أوغندا، وفاز "كاسبرزاك" بهدفين دون مقابل.

- وحيد خليلوزيتش:

المدرب البوسني المخضرم وحيد خليلوزيتش المدير الفني الجديد لمنتخب المغرب، خلال قيادته للمنتخب الجزائري تقابل مع الصربي "ميتشو" وكان مدربًا لمنتخب رواندا في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز "خليلوزيتش" برباعية نظيفة.

- أفرام جرانت:

مدرب منتخب غانا وتشيلسي الإنجليزي السابق الإسرائيلي أفرام جرانت تقابل مع الصربي ميتشو في 3 مباريات جمعت بين المنتخبين الغاني والأوغندي، فاز كل منهما في مباراة، وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الثالثة بينهما.