رياضة | قاهر "جوزيه" وضحية "كوبر وبرادلي" .. نتائج "ميتشو" مدرب الزمالك الجديد أمام الأهلي ومنتخب مصر؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاهر "جوزيه" وضحية "كوبر وبرادلي" .. نتائج "ميتشو" مدرب الزمالك الجديد أمام الأهلي ومنتخب مصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل مسئولو الزمالك إلي اتفاق نهائي مع المدرب الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض خلفًا لـ"خالد جلال" والذي تمت إقالته مؤخرًا.

وكان "ميتشو" قدم استقالته من تدريب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي يوم الجمعة، واتفق مع إدارة الزمالك على الحضور إلي مصر يوم الأحد المقبل لتوقيع عقود تدريب الفريق بشكل رسمي.

المدرب الصربي صاحب الـ49 عامًا بدأ مسيرته التدريبية موسم 1994-1995، وتولي قيادة عدة أندية ومنتخبات أبرزها، سبارتاك سوبوتيكا الصربي، وسانت جورج الإثيوبي، وكمبالا سيتي الأوغندي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوداني، وكذلك منتخبات رواندا وأوغندا، ومنتخب يوغسلافيا تحت 20 عامًا.

سبق وتقابل "ميتشو" مع منتخب مصر والنادي الأهلي في 4 مباريات، خسر مباراتين، وفاز في مباراة، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما وجاءت نتائج المواجهات كالتالي: Advertisements

- 14 أغسطس 2013: مصر (برادلي) 3 – 0 أوغندا (ميتشو) مباراة ودية .

- 21 يناير 2017: مصر (كوبر) 1 – 0 أوغندا (ميتشو) أمم إفريقيا 2017.

- 10 أبريل 2004: الأهلي (جوزيه) 0 – 1 الهلال السوداني (ميتشو) دوري أبطال إفريقيا.

- 25 أبريل 2004: الأهلي (جوزيه) 0 – 0 الهلال السوداني (ميتشو) دوري أبطال إفريقيا.