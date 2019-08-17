شكرا لقرائتكم خبر عن المجد ينتظر ناشئى اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثا عن إنجاز جديد، يدخل المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين، مواجهة قوية أمام نظيره البرتغالى فى الخامسة والنصف مساء اليوم السبت فى إطار الدور نصف النهائى، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 19 عاما)، المقامة حاليا بمقدونيا، فيما ستشهد مواجهة نصف النهائى الأخرى، منتخبى ألمانيا، والدنمارك، وأظهر منتخب الناشئين تفوقا ملحوظا فى المونديال بعدما وصل للدور نصف النهائى فى إنجاز يحدث لأول مرة فى تاريخ هذه المرحلة العمرية للمنتخب المصرى عالميا، ولأول مرة فى تاريخ كرة اليد المصرية يصل منتخبا الشباب والناشئين إلى المربع الذهبى لبطولة كأس العالم فى ذات العام، ولا يزال هناك فرصة كبيرة للوصول لأبعد من ذلك، وتحقيق إنجاز أكبر بحصد اللقب، أو تحقيق ميدالية على أقل تقدير. كان المنتخب الوطنى قد انتصر فى دور المجموعات على كل من السويد بنتيجة 32-29، قبل الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 24-28، والانتصار على كندا 47-20، والصين بنتيجة 36-25، وأخيرًا الفوز على المجر بنتيجة 31-24، وحقق الفراعنة أيضًا الانتصار على المنتخب السلوفينى، بدور الـ16 بنتيجة 30-23 وأكمل سلسلة انتصاراته على أيسلندا، بدور الـ8 بنتيجة 31-35. ويراهن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة مجدى أبو المجد على الروح التى ظهر بها اللاعبون منذ انطلاق المونديال بجانب الرغبة فى الوصول للنهائى والمنافسة على اللقب لكتابة تاريخ جديد لكرة اليد المصرية التى تعيش أفضل حالاتها، وشهدت الساعات الماضية تحضيرات مكثفة لمواجهة اليوم التى تعد أصعب اختبار أمام الفراعنة نظرا لقوة المنافس الذى يطمح فى حجز تذكرة النهائى.

وتضم قائمة المنتخب كوكبة من النجوم الذين ظهروا بمستوى جيد خلال المباريات، أبزرهم حسن وليد، الذى حصل على جائزة رجل مباراة أيسلندا التى منحتها له اللجنة المنظمة للبطولة لما قدمه اللاعب من مستوى متميز، ساهم به فى فوز المنتخب. ويعد حسن وليد خامس لاعب من المنتخب الوطنى يحصل على هذه الجائزة بالبطولة حتى الآن، كما أنه هداف ناشئى الفراعنة بالبطولة الحالية برصيد تخطى الـ 30 هدفا، وسبق أن توج بالجائزة عبدالرحمن حميد حارس مرمى المنتخب، بجانب اللاعبين أحمد هشام (مرتين)، ومهاب محمد، وعمر لطفى.