شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على يرحب بالانتقال إلى الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى مفاوضات قوية وجادة مع باسم على، الظهير الأيمن لفريق الأهلى، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية فى إطار الخطة الموضوعه لتدعيم صفوف الفريق، وذلك بعدما خرج اللاعب من حسابات الأهلى والجهاز الفنى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى نهائيا، وكان اللاعب قد دخل فى مفاوضات جادة مع المقاولون العرب إلا أن الاختلاف على المقابل المادى الذى سيحصل عليه اللاعب فى قلعة «الذئاب» جعل المفاوضات تتعثر، وفتح اللاعب خطوط مفاوضات مع الإسماعيلى، ومن المنتظر أن تُحسم المفاوضات بشكل رسمى خلال الساعات القليلة المقبلة سواء بالنجاح أو الفشل، وطلب محمود جابر، المدير الفنى للإسماعيلى، التعاقد مع ظهير أيمن وظهير أيسر فى الميركاتو الصيفى الجارى.

وأبرم الدراويش 8 صفقات حتى الآن لدعم صفوف الفريق استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد ببطولة الدورى الممتاز والبطولة العربية بجانب كأس مصر.