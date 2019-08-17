شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجوم ينتظرون التألق فى الدورى بالموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتشوق جماهير الكرة المصرية لانطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدورى الممتاز ومتابعة ما ستقدمه الصفقات الجديدة التى أبرمتها أندية المسابقة وعلى وجه الخصوص القطبين الأهلى والزمالك.

وقام مجلس إدارة الأهلى بتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى بأربع صفقات جديدة، فى الوقت الذى استطاع مجلس الزمالك حسم 11 صفقة وتغيير جلد الفريق كما جرت العادة فى موسم الانتقالات الصيفية بالأعوام الأخيرة.

التقرير التالى نستعرض من خلاله 7 لاعبين تنتظر جماهير المستديرة فى مصر تألقهم وتوهجهم فى الموسم الجديد بالدورى الممتاز.

كريم أحمد سعيد الشهير بـ«بامبو» نجم هجوم الأهلى والإسماعيلى السابق، والمنضم حديثا لصفوف الزمالك، تترقبه الأنظار بشدة خاصةً من قبل أنصار ميت عقبة، حيث يتوقع الجميع تألقه وظهوره بشكل مميز بالقميص الأبيض فى الموسم الجديد لما يتمتع به من مهارة وسرعة وقدرات تهديفية كبيرة تعينه على تقديم وجبة كروية دسمة.

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مجدي قفشة - صورة أرشيفية

وعلى الجانب الآخر تعلق جماهير الأهلى آمالا عريضة على محمد مجدى «أفشة»، صانع ألعاب إنبى وبيراميدز السابق، والذى انضم فى الصيف الجارى لصفوف القلعة الحمراء، حيث تتشوق جماهير اللعبة لرؤية أفشة صاحب الرؤية المميزة والتمريرات الساحرة داخل المستطيل الأخضر بقميص الأهلى فى الموسم الجديد.

ثنائى مغربى من النوعية «سوبر» نجح مجلس إدارة الزمالك فى التعاقد معه فى الصيف الجارى وهو الجناح الأيمن محمد أوناجم والمهاجم أشرف بن شرقى، حيث يمتلك الثنائى قدرات فنية هائلة وإمكانيات كبيرة فى المراوغة والتهديف وصناعة الفرص، ليكون الثنائى محط أنظار عشاق المستديرة فى مصر خلال الموسم المقبل منتظرين منهم الكثير من التألق واحتلال مراكز متقدمة فى شباك نجومية الدورى المصرى.

المهاجم الغانى جون أنطوى الهداف التاريخى للأجانب بالدورى المصرى والذى انتقل مؤخراً لصفوف بيراميدز، وتمكن من استهلال مشواره مع فريق الأهرام بتسجيل ثنائية بشباك بطل الكونغو بالدور التمهيدى للكونفدرالية، هو واحد من المتوقع ظهورهم بشكل أكثر من رائع فى الموسم المقبل ومواصلة التألق بقميص فريق آخر خلال رحلته بالدورى المصرى التى شملت اللعب لصفوف الأهلى والإسماعيلى ومصر للمقاصة.

إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة والذى قدم موسما مميزا خلال إعارته لحرس الحدود فى الموسم الماضى، ظفر نادى الزمالك بخدماته فى الصيف الجارى، ليكون واحدا من النجوم الشابة المتوقع توهجها فى المسابقة المصرية بالموسم الذى اقترب على بدايته، حيث يمتاز عاشور بالقدرات الفنية والبدنية الممتازة التى تسنح له باعتلاء سلم النجومية فى مصر بالموسم الجديد.

لاعب الوسط المالى أليو ديانج، والذى وصفه أنصار الأهلى بـ«الدبابة البشرية» واحد من ضمن النجوم الوافدين حديثاً على صفوف القلعة الحمراء المتوقع ظهورهم بشكل مميز، خاصةً أن الفريق الأحمر عانى كثيرا من غيابات وإصابات لاعبى الارتكاز فى الفترة الأخيرة، ويعول النادى الأحمر آمالاً على الصاعد بسرعة الصاروخ ديانج بقدراته البدنية الكبيرة على ملء فراغ دائرة المنتصف فى الموسم المقبل.