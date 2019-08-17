شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه بيراميدز فى كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - (من سينتصر اليوم؟).. هذا هو السؤال الذى تترقبه جماهير الكرة المصرية خلال مواجهة الأهلى مع بيراميدز فى المباراة التى ستجمعهما عند الثامنة مساء على أرض ملعب برج العرب فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر. وتكمن صعوبة اللقاء فى رغبة لاعبى الأهلى فى الاستمرار ببطولة كأس مصر من أجل المنافسة على حصد اللقب للجمع بين البطولتين المحليتين، بعدما حصد الأحمر لقب الدورى المنقضى، فضلا عن رغبة الجهاز الفنى واللاعبين فى تحقيق أول فوز لهم على فريق بيراميدز هذا الموسم، حيث نجح فى الفوز على الأهلى فى المواجهتين اللتين التقيا فيهما فى مسابقة الدورى الممتاز.

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المواجهة لن تكون صعبة على الأهلى وحده، حيث يعانى فريق بيراميدز من صعوبتها بعدما فقد كينو، أهم نجومه هذا الموسم، والذى كان من أهم الأسباب التى أدت لتحقيق بيراميدز الفوز على الأهلى، إلى جانب السعى من أجل الصعود إلى دور الثمانية أملا فى حصد لقب أول للفريق هذا الموسم، وللتأكيد على أن الفريق يعد وحدة متكاملة ولا يتأثر أبدا برحيل أى لاعب مهما يكن. أنهى الأهلى استعداده للمواجهة من خلال التدريبات التى أداها مؤخراً سواء على ملعب التتش بالجزيرة، أو على ملعب برج العرب الذى سيستضيف اللقاء، ووضح من التدريبات أن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، سيعتمد على نفس الخطة والتشكيل اللذين خاض بهما آخر مواجهة فى البطولة الإفريقية أمام فريق اطلع برة السودانى مع إحداث تغييرات بسيطة، يأتى فى مقدمتها الدفع بمحمد الشناوى بديلاً لعلى لطفى، الذى خاض المواجهة المنقضية، مع احتمالية الدفع ببعض العناصر الوافدة على الفريق فى التدعيمات الأخيرة، مثل محمد مجدى قفشة، ومحمود متولى، وديانج، وفقاً لسير وأحداث المواجهة.

وشهدت التدريبات حرص لاسارتى على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية لتنفيذها خلال المواجهة، وأبرزها التسديد على المرمى من الكرات الثابتة والمتحركة، باعتبارها أحد الحلول للوصول لمرمى المنافس الذى قد يلجأ لاعبوه للتأمين الدفاعى المتميز، والذى قد يصعب من عملية الاختراق من العمق.

وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من محمد الشناوى، محمد هانى، رامى ربيعة، أيمن اشرف، على معلول، عمرو السولية، حمدى فتحى، صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحى، وليد أزارو.