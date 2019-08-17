شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلغى توجيه قرعة الكأس فى الموسم الجديد لتنفيذ رغبة الأندية.. واجتماع مع الجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، إلغاء توجيه قرعة بطولة كأس مصر، للموسم المقبل، بداية من دور الـ16 وفقاً لرغبة الأندية، التى أبدت اعتراضها على الاستمرار بالعمل بالقرعة الموجهة، والتى استمرت خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار مبدأ تكافؤ الفرص من وجهة نظرهم.

وعقد مسؤولو لجنة المسابقات اجتماعاً لمناقشة مطالب أعضاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن، واستقروا على استمرار توجيه القرعة فى الدورين 64 و32، وجعل القرعة مفتوحة بداية من دور الـ16، للحفاظ على شكل المسابقة، وضمان الحفاظ على قوة المسابقة.

من جانبه، قال عامر حسين، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن فكرة إجراء القرعة الموجهة ليس معمولا بها فى مصر فقط، ولكن معمولا بها فى المسابقات الأوروبية والإفريقية، ويحافظ على شكل وقوة البطولات، خصوصاً أن بطولات الكأس يشارك فيها فرق من الدرجتين الثالثة والرابعة، ومن ثم كان لابد من عملية إجراء قرعة موجهة، للحفاظ على اسم وشكل البطولة الرسمية الأولى للدولة المصرية. وأضاف «عامر»: «مع كثرة مطالبات الأندية عقدنا عدة اجتماعات لمحاولة الخروج من المأزق، وتوصلنا لأن تكون القرعة موجهة فى أول دورين، ثم فتح القرعة للجميع، بداية من دور الـ16 لنضمن على الأقل أن يكون وصل لهذا الدور أقوى ستة عشر فريقا فى جميع المنافسين، لأننا لو تركنا القرعة مفتوحة من البداية للنهاية، من الوارد أن تأتى القرعة بفريقين من الدرجة الرابعة وجهاً لوجه، ويصعد منهما فريق ليجد نفسه أمام فريق من الدرجة الرابعة أيضاً أو الثالثة فى الدور التالى، وهكذا، وهذا الأمر كان يحدث قديما، وكان من الوارد أن تجد بطل الدورى يواجه فريقاً ضعيف المستوى فى نهائى الكأس».