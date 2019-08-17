شكرا لقرائتكم الفوج الثالث من دورة الألعاب الإفريقية يطير اليوم إلى المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير اليوم الفوج الثالث من دورة الالعاب الإفريقية التى تقام بالمغرب وتستمر حتى 31 اغسطس الجارى . ويتضمن فوج اليوم بعثات تنس الطاولة و بلياردو السنوكر و التجديف . Advertisements ومن المقرر أن يطير غدا فوج اللجنة الأوليمبية ومعه السلة والتايكوندو و الفروسية على أن يكون الفوج الاخير يوم 25 من الشهر الجارى يذكر أن البعثة المصرية استهلت منافسات اليوم بمباراة سيدات الكرة الطائرة الشاطئية امام موزمبيق و التى انتهت بخسارة الفراعنة 2/0

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