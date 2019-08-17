شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ميتشو مديرًا فنيًا لنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لأورلاندو باريتس، تم تعيينه مديرا فنيا للزمالك، وأنه سيصل القاهرة خلال ساعات لتوقيع العقود وقيادة الفريق رسميا.
وقال «منصور» أن ميتشو هو الاختيار الأول للجنة الفنية التي تم استشارتها في اختيار المدرب.
وأعلن «منصور» أن طارق يحيي سيستمر كمدرب عام بالجهاز المعاون وأيمن عبدالعزيز منسقا عاما.
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