شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعى لمواصلة الانتصارات أمام ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق ليفربول الذى يضم بين صفوفه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، ضيفًا على نظيره ساوثهامبتون، فى الرابعة عصر اليوم، على ملعب سانت ميريز، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

تقابل الفريقان 78 مرة من قبل، حيث فاز ساوثهامبتون فى 20 مباراة وليفربول فى 40 مباراة وتعادلا فى 18 مباراة.

أحرز ساوثهامبتون 85 هدفا فى شباك ليفربول، بينما أحرز الريدز 123 هدفًا فى شباك ساوثهاومبتون، ونجح محمد صلاح خلال مواجهة ساوثهامبتون فى تسجيل أربعة أهداف من قبل.

وفاز ليفربول على نظيره نوريتش سيتى فى مباراة الافتتاح بنتيجة 4/1، سجل الهدف الأول جرانت هانلى بالنيران الصديقة فى الدقيقة 7، وسجل محمد صلاح الهدف الثانى فى الدقيقة 19، وأحرز الهدف الثالث فان دايك من صناعة الفرعون المصرى، وسجل الهدف الرابع أوريجى فى الدقيقة 42، بينما سجل لنوريتش سيتى الفنلندى تيمو بوكى فى الدقيقة 64 من زمن المباراة.

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وشهدت المباراة الماضية للريدز فى البريميرليج، تألق «مو»، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، ليشق طريقه فى صراع المنافسة مبكرًا على لقب هداف الدورى الإنجليزى للمرة الثالثة على التوالى.

كان أبناء الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، قد تُوجوا مؤخرًا بلقب كأس السوبر الأوروبى، بعدما فازوا على نظيرهم تشيلسى 4-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابى 2-2، وسجل محمد صلاح الركلة الخامسة لصالح الريدز ليقود فريقه للتتويج باللقب الأوروبى.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز على نظيره ساوثهامبتون واستغلال الدفعة المعنوية التى حصل عليها لاعبو الريدز بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبى من أجل المنافسة على لقب الدورى الإنجليزى واقتناصه هذا الموسم، لاسيما بعد المنافسة الشرسة فى الموسم الماضى حتى الرمق الأخير مع مانشستر سيتى الذى توج به فى النهاية.

ويدخل ليفربول بتشكيل يتكون من أدريان فى حراسة المرمى وأمامه آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، جيمس ميلنر، فابينيو، جوردان هندرسون، ساديو مانى، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

على الجانب الآخر، يدخل فريق ساوثهامبتون اللقاء متطلعًا إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث بعدما تلقى هزيمة ثقيلة فى الجولة الافتتاحية للدورى الإنجليزى أمام بيرنلى بثلاثة أهداف دون رد، حيث يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية مستغلا عاملى الملعب والجمهور.

ويدخل فريق ساوثهامبتون اللقاء بتشكيل يتكون من أنجوس جان فى حراسة المرمى وأمامه مايا يوشيدا، يانيك فيسترجارد، جان بدناريك، جايمس وارد براوس، بييرى هوجبجيرج، ناثان ريدموند، أدامس، يان فاليرى، دانييال إينجز.