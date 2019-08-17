شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يستضيف بورنموث فى «فيلا بارك» بالدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق أستون فيلا الذى يضم بين صفوفه نجمى المنتخب الوطنى محمود حسن «تريزيجيه» وأحمد المحمدى، نظيره بورنموث، فى الرابعة عصر اليوم، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

وافتتح أستون فيلا مشواره فى الدورى الإنجليزى بهزيمة أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1/3، بينما تعادل بورنموث مع شيفيلد يونايتد بنتيجة 1/1 فى انطلاقة مشواره فى البريميرليج، حيث شارك تريزيجيه أساسيًا فى مواجهة السبيرز الماضية وخرج فى الدقيقة 60، بينما شارك المحمدى فى المباراة كاملة.

ويسعى فريق أستون فيلا إلى تعويض الهزيمة التى تلقاها فى المباراة الماضية أمام توتنهام، واستغلال عاملى الملعب والجمهور وتحقيق الفوز أمام بورنموث من أجل الحصول على دفعة معنوية لاستكمال باقى مشواره فى منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

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ويتطلع «تريزيجيه» إلى تقديم مستوى مميز فى المباراة الثانية له مع فريق أستون فيلا بشكل رسمى والتى ستكون أمام أنظار جماهير «الفيلانز»، حيث يسعى إلى محاولة تسجيل هدف لاكتساب الثقة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد نيل تايلور، مدافع فريق أستون فيلا، قدرة الصفقات الجديدة المنضمة لصفوف فريقه بالميركاتو الصيفى على مساعدة الفيلانز لتحقيق نتائج جيدة بالموسم الحالى.

وأشاد تايلور، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية: «اللاعبون الجدد بالفعل ظهروا بشكل مميز مع الفريق أمام توتنهام».

وتابع: «فى رأيى النادى قام بضم صفقات جيدة جدًا خلال سوق الانتقالات الصيفية، ولكن يجب علينا أن نُحسن من أدائنا فى الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق قدم فترة إعداد قوية مع هؤلاء اللاعبين». وأضاف: «أعتقد أن الجميع شاهد ما قدمه تريزيجيه يوم السبت الماضى، لقد كان إضافة كبيرة للفريق، بالطبع، اللاعبون الجدد يحتاجون لبعض الوقت للتأقلم على الأجواء فى إنجلترا، وواثق من قدرتهم على التألق فى المستقبل». ويدخل فريق أستون فيلا بتشكيل يتكون من هيتون فى حراسة المرمى وأمامه المحمدى، إنجليس، مينجز، تايلور، هوريهان، مكجين، جريليش، تريزيجيه، الغازى، ويسلى.

على الجانب الآخر، يدخل فريق بورنموث اللقاء باحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام أستون فيلا واستغلال الارتداد الهجومى للفيلانز عن طريق الهجمات المرتدة على الفريق المنافس.