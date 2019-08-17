شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف فى برشلونة من عودة «نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية عن صدمة مدوية تلقاها فريق برشلونة الإسبانى خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عودة الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حذر إريك رولاند، رئيس الجهاز الطبى السابق لباريس سان جيرمان، من إمكانية تجدد إصابة نيمار دا سيلفا، مشددا على أن البرازيلى لديه هشاشة فى القدم اليمنى، ويواجه خطر التعرض لانتكاسة إذا شارك فى المباريات دون اكتمال شفائه. وتسببت إصابة نيمار فى مشط القدم الخامس، فى غيابه لفترات طويلة عن باريس سان جيرمان، حيث تعرض لهذه الإصابة مرتين فى يناير 2018، وفبراير 2019.

وكشف طبيب سان جيرمان السابق أن قدم نيمار «نحيفة للغاية»، معتبرًا أن خطر الانتكاسة فى مشط القدم الخامس «مرجح جدًا» خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تكرار الإصابة سيبعد نيمار عن الملاعب لعدة أشهر.

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فى نفس السياق، ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن باريس سان جيرمان قد يقبل مقترح برشلونة بإدراج لاعب آخر فى صفقة انتقال البرازيلى نيمار دا سيلفا، لكنه يريد لاعبين اثنين، بالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن المدير الرياضى للنادى الباريسى، ليوناردو، رفض تماما فكرة إعارة المهاجم البرازيلى لبرشلونة مع خيار للشراء، بعدما قدم البلوجرانا هذا المقترح فى اجتماع عُقد فى باريس، الثلاثاء الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان يريد اثنين من بين البرازيلى فيليبى كوتينيو والبرتغالى نيلسون ساميدو والفرنسى عثمان ديمبلى، لكن ليس إيفان راكيتيتش، نظرا لأن الفريق الباريسى تعاقد بالفعل مع لاعبى وسط هما السنغالى إدريسا جى والإسبانى أندير هيريرا.

وشددت الصحيفة الفرنسية على أن برشلونة لا يريد دفع 100 مليون يورو، لأنه لا يملك هذا المبلغ بعد الصفقات التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى حتى الآن، لاسيما الفرنسى أنطوان جريزمان، الذى دفع الفريق الكتالونى 120 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته من أتلتيكو مدريد.