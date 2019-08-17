رسميًا.. بايرن ميونخ يُعلن استعارة كوتينيو من برشلونة موسم واحد

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن استعارةكوتينيو من برشلونة موسم واحد

السبت 17 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أعلن بايرن ميونخ الألمانى، عن توصله لاتفاق مع نظيره برشلونة الإسباني، على إستعارة نجمه البرازيلى فيليب كوتينيو، لمدة موسم واحد فقط، مع وجود خيار الشراء فى الموسم التالى.



وأضاف بيان بايرن ميونخ الألمانى، أن البرازيلى فيليب كوتينيو، سوف يصل خلال الايام القليلة المقبلة، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، وإنهاء إجراءات انضمامه.

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وقال حسن صالح حميديتش المير الرياضى للنادى البافارى:" أشكر نادى برشلونة، بالطبع، لا تزال بعض التفاصيل الصغيرة لم يتم الإتفاق عليها، ولكننا سعداء للغاية لأننا سنحصل على نجم كبير مثل كوتينيو".

وكشف تقارير صحفية إسبانية، أن بايرن ميونخ سوف يقوم بدفع مبلغ 20 مليون يورو، مقابل سنة الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو.

جدير بالذكر أن برشلونة ضم النجم البرازيلى كوتينيو فى أغلى صفقة بتاريخ النادى الكتالونى، فى شهر يناير 2018، من ليفربول الإنجليزي، بقيمة 145 مليون يورو.