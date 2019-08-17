برشلونة يتلقى هزيمة قاتلة أمام بلباو بهدف خرافي في افتتاح الليجا الإسبانية

برشلونة يتلقى هزيمة قاتلة أمام بلباو بهدف خرافي فيافتتاحالليجا الإسبانية السبت 17 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 سقط فريق برشلونة حامل اللقب، فى فخ الهزيمة أمام مضيفه أتلتيك بلباو، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب "سان ماميس"، فى افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

نجح اريتز ادوريز فى خطف هدف الفوز لفريق أتلتيك بلباو فى الدقيقة 89 من زمن اللقاء، من ضربة مقصية رائعة، فشل الحارس الالمانى تير شتيجن فى التصدى لها. Advertisements وغاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صفوف البارسا فى مواجهة الليلة، بداعى الإصابة. ويعد سقوط الفريق الكتالونى فى المباراة الإفتتاحية للدوري الإسباني، الأول منذ موسم 2008 – 2009، عندما خسر أمام فريق نومانسيا بنتيجة 1 – 0.

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