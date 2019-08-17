شكرا لقرائتكم خبر عن العويران لـ الخليج 365 : الملك سلمان أب لكل مواطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

شكر لاعب المنتخب السعودي وناديي الهلال والاتحاد السابق خميس العويران، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على وقفته الأبوية الحنونة بإصدار أمر بعلاجه خارج المملكة.

وأكد العويران في حديث خاص إلى "الخليج 365"، أن هذا الأمر ليس بمستغرب على الملك سلمان وولي العهد، واصفا خادم الحرمين الشريفين بأنه «أب لكل المواطنين».

ووجه العويران شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وللرياضيين كافة وزملائه اللاعبين على سؤالهم الدائم وحرصهم غير المستغرب، كما قدم شكره لصحيفة "الخليج 365" الموجودة دائما في أي حدث رياضي ووطني. وطمأن لاعب المنتخب السابق جميع الرياضيين بأنه يتمتع بصحة جيدة، ويستعد حاليا للسفر خارج المملكة لاستكمال العلاج.

وأثناء زيارة "الخليج 365" للاعب، وُجد بعض زملائه السابقين، بينهم محمد الدعيع، وعمر الغامدي، وعبدالله الواكد.