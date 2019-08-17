شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل بلعمري؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أثار غياب المدافع الجزائري جمال بلعمري عن تدريبات الشباب أمس فضول الوسط الرياضي عن الأسباب، لاسيما أنه حذف اسم نادي الشباب من الحساب الخاص به في «إنستغرام»، واكتفى بكتابة جزائري.

بدوره، رفض المركز الإعلامي بنادي الشباب التعليق على غياب اللاعب بشكل رسمي، وأكد أن غيابه بإذن مسبق من الجهاز الفني.

ميدانيا، أدى الفريق الكروي مساء أمس (الجمعة) تدريباته على ملعب الأمير خالد بن سلطان، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني خورخي الميرون، وذلك استعداداً لملاقاة الاتفاق ودياً اليوم السبت، وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بقيادة مدرب اللياقة دييغو أوسيي، الذي ركز من خلالها على تمارين المرونة وتقوية عضلات الجسم، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية، ثم أقام تقسيمة في منتصف الملعب.