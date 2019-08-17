«طاح الحطب»

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

اعتذر مهاجم فريق النادي الأهلي عمر السومة للأجهزة الفنية والإدارية وزملائه اللاعبين قبيل الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أمس، عقب الاختلاف في وجهات النظر بينه ومدرب الفريق برانكو قبل اللقاء الأخير أمام الهلال في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وما أعقبه من تطورات خلال مجريات المباراة عقب أن رمى السومة بقميص الأهلي خلال فترة الإحماء، وهي الخطوة التي لاقت استياءً كبيراً من الجماهير الأهلاوية.

من جهة أخرى، تلقى لاعب الأهلي مصطفى بصاص الضوء الأخضر من الجهاز الطبي في النادي للدخول في التدريبات الجماعية، عقب شفائه التام من تمزق خفيف تعرض له في الفترة الأخيرة، إضافة إلى دخوله في برنامج لياقي وتأهيلي متكامل تجاوزه بنجاح وظهر التحسن البدني عليه من خلال الاختبارات اللياقية التي أُجريت له.

وأكدت المصادر أن بصاص استأذن الجهاز الفني للدخول في برنامج لياقي جديد يسبق كل حصة تدريبية للفريق، رغبة منه في تحسين المستوى البدني بشكل أكبر ليكون جاهزاً لتمثيل الفريق في المباريات الرسمية.