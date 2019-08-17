شكرا لقرائتكم خبر عن رومارينهو .. أفضل لاعب آسيوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم نادي الاتحاد المحترف البرازيلي رومارينهو ليكون أفضل لاعب لهذا الأسبوع من دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن ساهم بشكل مباشر في تأهل فريقه لدور الثمانية بعد إحرازه هدفين من الأهداف الأربعة التي انتصر فيها الاتحاد على فريق ذوب آهن الإيراني وحصل على نسبة 8.9 من 10. واكتسح نجوم الدوري السعودي المراكز الأربعة الأولى، حيث جاء محترف النصر اللاعب البرازيلي جوليانو في مركز الوصافة بنسبة 8، وتسجيله هدفين من الأهداف الثلاثة التي سجلها النصر في الوحدة الإماراتي في لقاء الإياب، ويليه وبالنسبة ذاتها زميله في الفريق المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي أحرز الهدف الأول لفريقه في المباراة ذاتها، أما المركز الرابع فكان من نصيب اللاعب الدولي نجم فريق الأهلي عبدالفتاح عسيري بنسبة 7.5 بعد أن أحرز الهدف الوحيد لفريقه أمام الهلال في لقاء الإياب، رغم أن ذلك الهدف لم يكن كافياً لتجاوز الأهلي لدور الـ16.

كما فرض محترف الاتحاد اللاعب الأرجنتيني إميليانو فيتشو نفسه في قائمة الأفضل آسيوياً واحتل المركز الثامن بعد أدائه المميز في لقاءي الذهاب والإياب، ولا سيما بعد أن تمكن من إحراز الهدف الافتتاحي للأهداف الرباعية في الإياب وتمكنه من تمرير 38 كرة صحيحة، حيث نال نسبة 7.1 من 10.