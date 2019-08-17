«مكافآت بطل الدوري» تثير أزمة في النصر !

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جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض) تواجه إدارة نادي النصر أزمة مالية كبيرة أدت إلى تأخر صرف المكافآت الخاصة باللاعبين عقب تحقيق بطولة دوري الأمير تواجه إدارة نادي النصر أزمة مالية كبيرة أدت إلى تأخر صرف المكافآت الخاصة باللاعبين عقب تحقيق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي. ورغم مرور وقت طويل على انتهاء الدوري إلا أن الإدارة الحالية ما زالت تجتهد لجمع المبلغ. وكشفت مصادر قريبة من البيت النصراوي أن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور صفوان السويكت ينتظر المكافأة المالية الخاصة ببطل الدوري المقدمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تصل إلى 40 مليون ريال لصرفها على اللاعبين. كما أكدت المصادر أن الالتزامات الكبيرة تسببت بمعضلة حقيقية لإدارة النادي الجديدة بسبب عدم وضوح الرؤية حول القوائم المالية للإدارة السابقة. وتنتظر إدارة السويكت عملية الاستلام والتسليم من الإدارة السابقة لاعتماد المبلغ الخاص بمكافأة بطولة الدوري، إذ إن المبلغ المتفق عليه مع الإدارة السابقة يصل إلى نحو 200 ألف ريال لكل لاعب، إذ تنوي الإدارة الحالية تقليص المبلغ وتقسيم اللاعبين على ثلاثة فئات كلا حسب دوره في مباريات الموسم الماضي. من جهة أخرى، كشفت المصادر ذاتها أن المشرف على الفريق الأول لكرة القدم عبدالرحمن الحلافي سيقدم المكافأة التي وعد بها اللاعبين بمناسبة تأهلهم لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا، المقدرة بـ70 ألف ريال لكل لاعب، يوم الأحد القادم في تدريبات الفريق.



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