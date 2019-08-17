شكرا لقرائتكم خبر عن «مروح» تحقق أفضل توقيت و«مشكورة» تخطف الأضواء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

يختصر عدد كبير من ملاك الهجن مقولة «كم سباق رشّحوه وفاز غيره» في إجابات دبلوماسية عن توقعات فوز هجنهم من عدمه تحسباً لأي ردة فعل سلبية في حال لم تفز. "الخليج 365" بدورها رصدت انطباعات ملاك الهجن حول هذه المقولة في البداية قال بندر القثامي أحد ملاك الهجن المشاركة في منافسات الأشواط التنشيطية بمهرجان ولي العهد للهجن، إن هذه المقولة تؤكد لا وجود للتوقعات في سباق الهجن، دائماً تقلب موازين التوقعات، ولفت جابر العتيبي أن هذه العبارة تختصر كثيراً من الإجابات، وهي «إجابة دبلوماسية» غالباً يستخدمها الملاك تحسباً لإي نتيجة سلبة، فيما قال تركي القرشي إنه بالفعل تكثر الروايات والتوقعات قبل بداية الشوط ولكن دائماً تكون الكلمة لخط النهاية.

وشهدت منافسات الأشواط التنشيطية بمهرجان ولي العهد للهجن في يومها الثاني منافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين للظفر بأكبر عدد من النقاط، وتضمنت أشواط الفترة الصباحية تنفيذ 16 شوطاً ومسافته 2 كم، مخصصة لفئة مفاريد «بكار- قعدان».

وحققت الهجن «مروح» لرياض ثامر السعدون، أفضل توقيت زمني بواقع 2 دقيقة و56 ثانية، في الشوط السادس، فيما جاءت نتائج المركز الأول لباقي الأشواط على النحو التالي: الشوط الأول «مشكورة» لسهيل سعيد العامري، وتمكنت الهجن «شاهين» لناصر عبدالله الماسي من اقتناص المركز الأول في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث جاء أولاً «العزوم» لسعد حمد المري، وفي الرابع «الفهد» لفهد فلاح العتيبي، وجاءت «الذيبة» لفهد عبدالله الشمري أولاً في الشوط الخامس، و«نهابة» لمحمد عبدالله المري في الشوط السابع، و«غزيلان» لجاسم سعود العتيبي في الثامن، «مسيرة» لمسعود عبدالهادي المري في التاسع، وفي العاشر حل «شهاب» لرياض ثامر السعدون أولاً، و«نوارة» لمحمد عبدالله المري جاءت أولاً في الشوط الحادي عشر، و«الفارس» لمحمد علي المري في الثاني عشر، و«قوافي» لراشد طالب المري في الثالث عشر، و«مشغل» لمحمد علي المري في الشوط الرابع عشر، وفي الشوط الخامس عشر «ريادة» لعبدالله صالح العجمي، واحتل «شاهين» لمحمد علي المري المركز الأول في الشوط السادس عشر والأخير للفترة الصباحية.

وتتواصل منافسات الأشواط التنشيطية التي يقدر مجموع أشواطها 218 شوطاً مخصصة لجميع الفئات العمرية على فترتين تبدأ الفترة الصباحية الساعة 7 صباحاً والفترة المسائية الساعة 3 عصراً.