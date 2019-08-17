شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي وتوتنهام في مواجهة رد الدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لندن)

يستعيد مانشستر سيتي ذكرياته المؤلمة عندما يستقبل توتنهام الذي أخرجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما يحاول كل من ليفربول ومانشستر يونايتد البناء على بداية رائعة، حقق مانشستر سيتي ثلاثية محلية رائعة الموسم الماضي، بيد أنه أهدر فرصة بلوغ نصف نهائي المسابقة القارية الأولى بعد تأخره ذهاباً صفر-1 ثم فوزه إيابا على توتنهام 4-3 في مباراة دراماتيكية، حرمت تقنية الفيديو «في أي آر» مهاجم سيتي رحيم سترلينغ من تسجيل هدف التأهل في الوقت القاتل في أبريل الماضي، علماً أن سيتي عاد وفاز على توتنهام في الدوري بهدف اليافع فيل فودن بعدها بثلاثة أيام، وكما أنهى الموسم الماضي، لا يزال سترلينغ في مستوى رائع، إذ سجل ثلاثية خلال فوز سيتي الافتتاحي على وست هام 5-صفر، ما وضع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا على صدارة الترتيب، كما حقق توتنهام بداية إيجابية، لكنه بقي متأخراً أمام استون فيلا 0-1 حتى الدقيقة 73، عندما سجل 3 أهداف كان بطلها نجم هجومه هاري كاين.

وقبل خوض سيتي مباراته، يأمل ليفربول في أن يتصدر مؤقتاً عندما يحل على ساوثمبتون، بعد فوزه الكبير افتتاحاً على ضيفه نوريتش سيتي 4-1 حيث سجل له نجمه المصري محمد صلاح هدفاً.

ويحاول فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الاستفادة من تعثر ساوثمبتون افتتاحاً أمام بيرنلي صفر-3، لإحراز فوزه الثاني تواليا، لكن بطل أوروبا الذي أهدر فرصة إحراز الدوري بفارق نقطة يتيمة خلف مانشستر سيتي، سيغيب عنه حارسه البرازيلي المصاب اليسون بيكر أسابيع عدة ، وربما بديله الإسباني أدريان المتألق في الكأس السوبر الأوروبية ضد تشلسي.