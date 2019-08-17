شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يقتنع أخيراً بـ «بيل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (مدريد)

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، أنه ينوي الاعتماد هذا الموسم على جناحه الويلزي غاريث بيل، بعدما تمنى خلال فصل الصيف رحيله عن النادي الملكي.

وقال زيدان عشية المباراة الأولى لفريقه في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم السبت ضد سلتا فيغو «بدا لي أنه (بيل) سيرحل، لكنه اليوم معنا. الدينامية تتغير، والأمور تتغير. من الآن فصاعداً، سأعتمد عليه على غرار الآخرين. يملك موقعه، هو لاعب مهم وأتمنى من جميع اللاعبين تصعيب مهمتي في اختيار التشكيلة».

وبدا بيل (30 عاما) في طريقه ليصبح خارج أسوار «سانتياغو برنابيو» بعدما سافر إلى الصين للتفاوض مع جيانغسو سونينغ الذي عرض عليه راتباً أسبوعياً قدره مليون جنيه إسترليني (نحو 1.24 مليون دولار) بحسب التقارير، إلا أن ريال حال دون إتمام الصفقة؛ لأن الشروط المالية المتعلقة بها لا تناسبه.

وأتى ذلك بعد أن اعتبر زيدان أن رحيله سيكون «جيداً من أجل مصلحة الجميع».

Advertisements

والأمر ينطبق على صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز العائد من إعارة لموسمين مع بايرن ميونيخ الألماني.

قال زيدان «هو بفورمة جيدة وأنا سعيد للحصول عليه».

وفي ظل الأخبار عن ضم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي والمهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني، قال زيدان إنه راضٍ عن تشكيلته قبل أسبوعين من إقفال باب الانتقالات في 2 سبتمبر القادم.

أضاف: «أنا مقتنع بما لدي... لدي الأفضل من دون أي شك».

وعاد زيدان في مارس الماضي لإنقاذ ريال إثر فترة مخيبة للنادي الملكي شهدت إقالة مدربين هما جولن لوبيتيغي والأرجنتيني سانتياغو سولاري، بعد فترة ذهبية قاده فيها الفرنسي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات توالياً.