شكرا لقرائتكم أمير مرتضى : فيريرا قالى كسبت الدورى والكأس عشان الأهلى كان ضعيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك إن البرتغالى فيريرا كان أول الاختيارات لتدريب الفريق الأبيض موضحا أن المفاوضات تعثرت معه بسبب مساعديه فى الجهاز الفنى.

أضاف أمير مرتضى فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" وقع الاختيار على فيريرا كأول مدرب للزمالك لكنه سيأخذ وقت لتجميع جهاز وحاولنا إقناعه و رد عليا بشكل مبهر، قالي خدت الدوري والكأس عشان الأهلي كان ضعيف".

تابع :" فيريرا قالي كمان انه استلم الفريق من راجل محترم اسمه باتشيكو، وده شئ مش متوفر فى الوقت الحالى".

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تابع المشرف على الكرة بفريق الزمالك :" الجماهير من حقها تخاف على الفريق ، ولكن ليس لدرجة يعملوا هاشتاج عشان نجيب مدرب".

أكمل :" كنت مدير رياضي السنة الماضية ووضعت لنفسى خط أني مردش على أي حد يستفزنى، بس واضح ان الدوري المصري محتاج اللي يطلع يرد كل شوية، ومن السنة اللي جاية هطلع أرد على كل واحد، وبالذات بتوع الخطط اللي بيقولوا على نفسهم زملكاوية والأب الروحي للكورة ".