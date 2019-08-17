شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: مفيش نادى فى العالم بيسيب المدرب يختار الصفقات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك إنه لا يوجد ناد فى العالم يختار لاعبيه بناء على طلب المدرب.

أضاف أمير مرتضى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: "مفيش ناد في العالم بيختار لاعيبة بناء على طلب مدرب، كان بيحصل في أرسنال ومانشستر يونايتد عشان فينجر وفيرجسون، والمدرسة دى انتهت".

عبر أمير عن سعادته بفوز فريقه على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب ضمن منافسات الدور التمهيدى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.