شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن اتفاق الزمالك مع الصربى ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اتفاق النادى مع الصربى ميتشو، المدير الفنى السابق لنادى أورلاندو بايرتس، بطل جنوب إفريقيا.

وقال مرتضى خلال تصريحات تليفزيونية، أن ميتشو كان الخيار الأول للجنة الفنية المنوط بها اختيار المدير الفنى.

وكان مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أعلن وصول الصربي ميلوتين سريدوفيتش " ميتشو" المدير الفني السابق لنادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي إلى القاهرة خلال 48 ساعة لتولي تدريب الفريق الأبيض.

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قال المصدر الزملكاوى أن ميتشو سيقوم بالتوقيع على عقود تدريب الزمالك، فور وصوله إلى القاهرة، بعد الاتفاق مع المدرب الصربي على كافة تفاصيل التعاقد.

وأعلن نادي أورلاندو بيراتس تقديم ميتشو استقالته من تدريب الفريق الجنوب أفريقي خلال الساعات القليلة الماضية لتحقيق أسباب شخصية فى إشارة إلى مفاوضات نادي الزمالك مع المدير الفني طوال الفترة الماضية.