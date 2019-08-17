شكرا لقرائتكم النقاز : اللعب بجوار "شيكابالا" شرف يتمناه أى لاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق الأبيض على ديكاداها الصومالى، بسباعية نظيفة، فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا.

وقال النقاز إنه يتمنى أن تكون البداية الجيدة في دوري أبطال أفريقيا مثل النسخة الماضية للكونفدرالية ومفتاح الفوز بدورى الأبطال هذا الموسم، متابعا: "سعيد باللعب بجوار شيكابالا و أي لاعب يتمنى ذلك الشرف"، موضحا أنه انسجم مع "الأباتشى" سريعا.

أضاف النقاز أن الصفقات الجديدة مكسب للفريق وهناك أكثر من لاعب في كل مركز وأوضح أن الزمالك فريق كبير يلعب على البطولات ويسعون لاسعاد الجماهير وقال إن التركيز فى القادم على الفوز بالسوبر المصري والسوبر الأفريقي وبطولة دوري الأبطال.