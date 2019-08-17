شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : ستانفوتش عضمة رمتها لناس معينة عشان يجروا عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الصربى ألكسندر ستانوفتش ليس مدرب الفريق الأبيض الجديد. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" أنا ألقيت عضمة المدرب الأجنبي لكى يجرى الناس وارءها مع احترامي للمدرب". Advertisements تابع رئيس الزمالك :" قعدوا يقولوا مدرب كان بيشتغل في إسرائيل وشتموا، المدرب ألكسندر مش هو مدرب الزمالك الجديد". وتغلب الزمالك على ديكاداها الصومالى، بسبعة أهداف دون رد سجل الأول المغربى أشرف بن شرقى والثانى جاء بخطأ من مدافع المنافس والثالث عمر السعيد والرابع محمود الونش والخامس أشرف بن شرقى والسادس كريم بامبو والسابع مصطفى محمد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور : ستانفوتش عضمة رمتها لناس معينة عشان يجروا عليها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.