شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : طارق يحيى مدربا عاما بجهاز ميتشو وأيمن عبد العزيز منسقا عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن طارق يحيى سيتولى منصب المدرب العام فى جهاز الصربى "ميتشو" المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض وسيكون أيمن عبد العزيز فى منصب المنسق العام للفريق الأول بينما سيتولى أيمن حافظ مديرا لقطاع الناشئين بدلا من حمادة أنور الذى تقدم باستقالته للترشح فى انتخابات النادى الأبيض.

وقال منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور إن ميتشو كان الاختيار الأول للجنة الفنية للفريق الأبيض.

كان مصدر بنادى الزمالك قد كشف لـ"الخليج 365" يوم الأربعاء الماضى إن الصربى ميتشو سيكون المدير الفنى الجديد للزمالك قبل أن يُعلن مسئولى النادى الأبيض عن تعيين مواطنه ستانوفيتش الذى سبق له التدريب فى إسرائيل الذى عاد وقال مرتضى منصور عنه منذ لحظات فى تصريحات لقناة المحو:"قولت اسمه مثل الكمين فلن يكون مدربا للزمالك مع احترامى له وبشكر على مقابلته لأمير مرتضى ومحدش يكلمنى عن الوطنية دي فى دمى".