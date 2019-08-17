شكرا لقرائتكم الصفحة الرسمية للزمالك تختار شيكابالا رجل سباعية ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض وقائد الفريق، رجلاً لمباراة أبناء ميت عقبة أمام ديكاداها الصومالى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بسباعية نظيفة.

وجاءت أهداف الزمالك كالتالى الأول المغربى أشرف بن شرقى والثانى جاء بخطأ من مدافع المنافس بعد تسديدة من بن شرقى والثالث عمر السعيد والرابع محمود الونش والخامس أشرف بن شرقى والسادس كريم بامبو والسابع مصطفى محمد.

وساهم شيكابالا فى صناعة الهدف الثالث لعمر السعيد والخامس لأشرف بن شرقى، فى مباراة ديكاداها، قبل خروجه من المباراة فى الدقيقة 72 ليحل بدلا منه حازم إمام وظهر الأباتشى بمستوى رائع فى المباراة من خلال تعاونه مع التونسى حمدى النقاز فى الجبهة اليمنى.