الصفحة الرسمية للزمالك تختار شيكابالا رجل سباعية ديكاداها...

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وجاءت أهداف الزمالك كالتالى الأول المغربى أشرف بن شرقى والثانى جاء بخطأ من مدافع المنافس بعد تسديدة من بن شرقى والثالث عمر السعيد والرابع محمود الونش والخامس أشرف بن شرقى والسادس كريم بامبو والسابع مصطفى محمد.
وساهم شيكابالا فى صناعة الهدف الثالث لعمر السعيد والخامس لأشرف بن شرقى، فى مباراة ديكاداها، قبل خروجه من المباراة فى الدقيقة 72 ليحل بدلا منه حازم إمام وظهر الأباتشى بمستوى رائع فى المباراة من خلال تعاونه مع التونسى حمدى النقاز فى الجبهة اليمنى.
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