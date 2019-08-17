شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: مدرسة الأهلى سبب اختيارنا لـ"بامبو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى المشرف على الكرة بفريق الزمالك إنه سبب اختيار كريم بامبو للانضمام لصفوف الفريق الأبيض أنه ينتمى لمدرسة الأهلى.

أضاف أمير فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" سبب اختيارنا لبامبو انه من مدرسة الأهلي، مدرسة محترمة، لعب تحت ضغط معاهم ومع الإسماعيلي".

وتغلب الزمالك على ديكاداها الصومالى، بسبعة أهداف دون رد سجل الأول المغربى أشرف بن شرقى والثانى جاء بخطأ من مدافع المنافس والثالث عمر السعيد والرابع محمود الونش والخامس أشرف بن شرقى والسادس كريم بامبو والسابع مصطفى محمد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.