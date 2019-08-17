شكرا لقرائتكم 5 أيام تفصل جناح الإسماعيلى عن العودة لقائمة الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع أكرم عبد العزيز طبيب الاسماعيلى برنامج تأهيلى مدته 5 أيام لمحمد صادق لاعب الفريق يشتمل على تدريبات تقوية يصبح بعدها جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية للدراويش بمعسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر.

وعانى محمد صادق ببعض الالتهابات منذ الموسم الماضى لايزال يتلقي علي أثرها العلاج .

وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك، بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار وحمدى الزوى ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد.

ورحل عن الإسماعيلى كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربى وطارق طه لبيراميدز.

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ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب، فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.