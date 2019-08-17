شكرا لقرائتكم ماذا قال "شيفو" عن منافسه عبد الله جمعة فى الزمالك ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك على منافسة عبد الله جمعة فى الجبهة اليسرى للفريق الأبيض.

قال عبد الشافى فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم: "عبد الله لاعب كبير واستطاع أن يخلق لنفسه فرصة فى هذا المركز، والمنافسة معه ستكون شيء طبيعى ولصالح الفريق".

أبدى "شيفو"، عن سعادته بالعودة للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قائلاً: "العودة لبيتى احساس لا يوصف".

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أضاف عبد الشافى ، أن الفوز على ديكاداها الصومالى بنتيجة 7/0 انطلاقة جيدة فى افتتاح مشوار البطولة الأفريقية، متمنيًا حصد اللقب واسعاد الجماهير، مؤكدًا إنه شارك فى اللقاء رغم عدم جاهزيته من الناحية البدنية.

وتغلب الزمالك على ديكاداها الصومالى، بسبعة أهداف دون رد سجل الأول المغربى أشرف بن شرقى والثانى جاء بخطأ من مدافع المنافس والثالث عمر السعيد والرابع محمود الونش والخامس أشرف بن شرقى والسادس كريم بامبو والسابع مصطفى محمد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.