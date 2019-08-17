شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : شوفت شيكابالا جديد أمام ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن محمود عبد الرازق شيكابالا قدم اداءا رائعا أمام ديكاداها الصومالى. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" شيكابالا كبر وتزوج ونضج وشوفته بشكل جديد أمام الفريق الصومالى". تابع رئيس الزمالك: "جميع اللاعبين ظهروا بشكل رائع أمام ديكاداها وقدموا مباراة رائعة". Advertisements وتغلب الزمالك على ديكاداها الصومالى، بسبعة أهداف دون رد سجل الأول المغربى أشرف بن شرقى والثانى جاء بخطأ من مدافع المنافس والثالث عمر السعيد والرابع محمود الونش والخامس أشرف بن شرقى والسادس كريم بامبو والسابع مصطفى محمد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

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