شكرا لقرائتكم حازم إمام يعدد مكاسب الزمالك من سباعية ديكاداها التاريخية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم أمام نجم فريق الزمالك و منتخب مصر الاسبق ، أن مكاسب الابيض عديدة عقب الفوز على بطل الصومال منها عودة القائد محمود عبد الرازق " شيكابلا " و ظهور الصفقات الجديدة بشكل جيد و أحراز معظمهم أهداف.

وأضاف حازم أمام خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport"، أن مكسب اليوم بنتيجة كبيرة دفعة قوية للاعبين فى المباريات القادمة و الظهور بشكل قوى للفرق المنافس خلال بطولة الدورى الممتاز و بطولة دورى أبطال أفريقيا والاستعداد الجيد لمباراة السوبر الافريقى القادمة.

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وأوضح حازم أمام أنه لابد من الجمهور وضع الثقة فى المسئولين على الكرة فى الاندية بسبب الضغط الذين يضعونه وأن الجميع يعلم القدرة على صنع أحداث عالمية و ظهورها بشكل جيد ولكن دائما تقابل العكس من أنتقاضات ليس لها أساس من الصحة .

سحق فريق الزمالك نظيره ديكاداها الصومالى، بسبعة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأبيض كلاً من المغربى أشرف بن شرقى والثانى جاء بخطأ من مدافع المنافس والثالث عمر السعيد والرابع محمود الونش والخامس أشرف بن شرقى والسادس كريم بامبو والسابع مصطفى محمد.