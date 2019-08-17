شكرا لقرائتكم عواد: كسبت الإسماعيلى 90 مليون جنيه ولو اتكلمت هخبط فى الكل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد عواد حارس مرمى الزمالك، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على ديكاداها بطل الصومال بنتيجة 7/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد برج العرب، ، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

أضاف عواد، إنه يشعر بالفخر كونه يمثل فريق الزمالك الذى يعد من أكبر أندية أفريقيا والوطن العربى، موجهًا الشكر لجماهير القلعة البيضاء لمساندته خلال الفترة الماضية.

وعن المنافسة مع محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى، قال عواد إنه يرتبط بعلاقة جيدة جدًا بهم جميعًا والمنافسة ستكون داخل الملعب فقط ومن أجل مصلحة الفريق، متمنيًا الشفاء العاجل لجنش وعودته للملاعب، كما أشاد بمحمد صبحى مؤكدًا إنه سيكون مفاجأة الزمالك فى المستقبل.

Advertisements

وعن أزمته مع الإسماعيلى قبل الانتقال للزمالك، قال عواد: "عندى كلام كثير إذا أفصحت عنه سأجرح فى جميع المسئولون بقلعة الدراويش، إلا إننى سأحترمهم واحترم نفسى ولن أتحدث فى الوقت الحالى، خاصة وإننى ساهمت فى حصول خزينة النادى على أكثر من 90 مليون جنيه وطريقة رحيلى كانت لا تليق بى".

تابع: "سأتحدث فى الوقت المناسب عن كافة الكواليس، وأنتظر موافقة الزمالك حتى أستطيع التحدث وكشف المستور".