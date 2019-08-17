في غياب ميسي.. برشلونة يسقط أمام أتلتيك بلباو بمقصية "أرتيز" بالجولة الافتتاحية

أحمد أبوعقيل

سقط نادي برشلونة الأسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين أمام مضيفه أتلتيك بلباو صفر-1 في افتتاح الموسم الجديد لللدوري الإسباني.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم المخضرم اريتز ادوريز (38 عاما) بضربة مقصية رائعة بعد دقيقة واحدة من نزوله احتياطيا (89).

بدأ برشلونة المباراة من دون نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي المصاب قبل ان يتعرض المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز للإصابة ذاتها ويخرج أواخر الشوط الأول.

ولم يخسر اتلتيك بلباو في أخر 15 مباراة على ملعب سان ماميس وكان انتزع التعادل ايضا ذهابا وايابا من الفريق الكاتالوني الموسم الماضي.

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وأشرك المدرب ارنستو فالفيردي الثلاثي الهجومي المكون من المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان القادم هذا الموسم من اتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو ومواطنه عثمان ديمبيلي والاوروغوياني لويس سواريز.

وكانت الفرصة الاولى لمهاجم بلباو ايناكي وليامس الذي أطلق كرة قوية من 25 مترا تصدى لها الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن (9).



وفرض الفريق الباسكي أفضليته طوال الشوط الأول الذي لم يهدد فيه برشلونة مرمى منافسه سوى من كرة سددها سواريز في القائم قبل أن يخرج مصابا في ربلة الساق في الدقيقة 37 ويدخل بدلا منه رافينيا وكانت أول مساهمة للأخير تسديد كرة لولبية في العارضة (40).

وأجرى مدرب برشلونة تغييراً إضافياً باشراك لاعب الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش بدلا من الشاب كارليس الينا، فسنحت للأول فرصة جيدة من تمريرة عرضية من ديمبيلي لكنه سدد الكرة برأسه فوق العارضة (49).

واستحوذ الفريق الكاتالوني بنسبة عالية على الكرة لكن من دون ان يهدد مرمى منافسه إلى أن نزل أدوريز بدلا من وليامس في الدقيقة 88 وبعدها بدقيقة قام بضربة مقصية رائعة مسجلا هدف الفوز لفريقه ومحققا اولى مفاجآت الموسم الجديد.