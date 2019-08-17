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باسم على ينضم للجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي

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الموجز
 

أنهى نادي الجونة صفقة انضمام باسم على ظهير أيمن النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد الإتفاق  مع مسؤولي الأهلي لاستعارة باسم علي بعد موافقة المدير الفني مارتن لاسارتي على التفريط في اللاعب لوجود أكثر من بديل في الجبهة اليمنى، حسبما ذكرت"الوطن".

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وأنضم باسم على إلي كتيبة المنضمين للجونة قادمين من الأهلي، على رأسهم محمد نجيب، عمرو بركات، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي، أكرم توفيق،

ومن المقرر أن يعلن الجونة الحصول على خدمات باسم علي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل تقارب وجهات النظر مع مسؤولي الأهلي.

 

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