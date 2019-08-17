فشل ريال مدريد في ضم بوغبا دفع زيدان للتفكير بالاستقالة

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كشف تقرير إعلامي بأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني لا يشعر بإرتياح يساعده على إنجاز مشروع النادي الرياضي الجديد.

وأوضحت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية بأن زيدان فكر بتقديم استقالته في اعقاب إغلاق باب الانتقالات الإنكليزية هذا الصيف، دون ان تتمكن إدارة ريال مدريد من التعاقد مع مواطنه بول بوغبا لاعب إرتكاز نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بعدما كان رئيس النادي قد وعده بإتمام صفقة التعاقد.

وكشفت الانتقالات الصيفية عن وجود فجوة بين رئيس النادي فلورنتينو بيريز ومدرب الفريق زين الدين زيدان حول احتياجات الفريق و الاسماء المطلوبة ، وفي الوقت الذي كان زيدان يرغب بالإستجابة لطلباته الفنية، فقد ظهر رئيس النادي وكأنه يريد من الفني الفرنسي التعامل مع اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم حتى و ان لم يكونوا ضمن رغباته، وهو الامر الذي جعل زيدان يشعر بعدم الإرتياح.

و يعتبر بوغبا من اهم اللاعبين الذين رغب زيدان التعاقد معهم منذ نهاية الموسم الماضي، في وقت لم يبدِ فلورنتينو بيريز اهتماماً كبيراً بضمه لصفوف الفريق ، بهدف التركيزعلى التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان في اطار الصراع مع الغريم الكتالوني.

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وبعدما فشل بيريز في استقطاب بوغبا ، فقد حاول تعويض ذلك بالتعاقد مع الهولندي فان دي بيك، إلا ان المدرب الفرنسي رفضه في تشكيلته.

وتعرض زيدان لانتقادات لاذعة في اعقاب النتائج السليبة التي سجلها الفريق خلال المباريات الإعدادية التي خاضها خاصة بعد الخسارة القاسية امام اتلتيكو مدريد بسبعة اهداف لثلاثة اهداف .

هذا وطالبت الصحافة المدريدية من الجماهير الصبر على زيدان و منحه الفرصة الكافية قبل إصدار الأحكام عليه، وعدم نسيان الإنجازات الكبيرة التي حققها مع الفريق خلال تجربته الأولى في الفترة من عام 2016 و حتى عام 2018.

يشار الى أن زيدان اصبح يدرك جيداً بأن مصيره مرهون بالنتائج التي سيسجلها الفريق في الجولات الأولى من مسابقتي الدوري الإسباني و دوري أبطال أوروبا، لان تعثره في بدايةالموسم سوف يساهم في زيادة الضغوطات على الجهاز الفني.