أمير مرتضى: فيريرا رفض قيادة الزمالك حاليًا.. وجروس كان سيعرضنا لكارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا كان يُعد الأبرز لقيادة الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

وأضاف نجل رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "المحور" في الساعات الأولى من صباح السبت :"فيريرا رفض الزمالك حاليًا بسبب رحيل بعض المعاونين له في الجهاز".

وتابع :"فيريرا خلال حديثه معي اعترف لي بأنه حقق الدوري مع الزمالك لثلاثة أسباب وهو ضعف مستوى الأهلي خلال هذه الفترة، بجانب أحداث الدفاع الجوي والتي جعلت الدوري يتوقف مما منحه فترة لإعداد الفريق بجانب المستوى الفني والبدني للاعبين".

وعن المدرب الجديد لفريق الزمالك :"وضعنا شروطًا للمدرب الجديد من خلال وضع خطة كاملة على مدار الموسم من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد".

وواصل :"لا يهمني اسم المدرب بقدر ما يكون المدير الفني يريد التتويج بالبطولات خاصة أننى نسعى لتعويض إخفاق خسارة بطولتي الدوري وكأس زايد".

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وأكمل :"لا نهتم بالجماهير بشأن اختيارها للمدرب الجديد، وغير مسموح التدخل في اختيار المدرب".

وحول الانتقادات التي تعرض لها أمير مرتضى بسبب سفره في أوروبا للتفاوض مع المدربين :"في الماضي كان يتم التعاقد مع أي مدرب أجنبي عن طريق وكلاء لاعبين لكن هذا الأسلوب تغير في الزمالك خلال آخر خمس سنوات بداية من التعاقد مع البرتغالي باتشيكو".

وأوضح أمير :"كنت أجلس مع المدرب أربع ساعات متواصلة للحديث عن خططه وأسلوبه التدريبي خاصة أننا لا نريد تكرار ما حدث مع جروس فكان يمنح اللاعبين إمكانية الرفاهية في التدريبات وهذا لا نريده في المستقبل".

ونوّه :"إذا استمعنا لجروس وخططه كنا سنتعرض لكارثة منذ يناير الماضي لولا تدخل المسئولين عن قطاع الكرة في النادي".

كان الزمالك استقر على تعيين طارق يحيى لقيادة الفريق بصورة مؤقتة لحين الاستقرار على مدير فني أجنبي لتولي الأمور الفنية في الموسم المقبل.

وكان مصدر من داخل نادي الزمالك كشف ليلا كورة أن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" أصبح قريبًا من قيادة الفريق حيث من المقرر أن يصل لمصر غدًا الأحد (طالع التفاصيل).