الأهلي وبيراميدز وليفربول والسيتي.. تعرف بالمواعيد على أبرز مباريات "السبت الناري"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات المثيرة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي خلال اليوم السبت.

البداية من كأس مصر حيث يلتقي الأهلي فريق بيراميدز في لقاء ناري ضمن لقاء دور الـ16 من عمر البطولة.

وفي الدوري الإنجليزي يستضيف آرسنال منافسه بيرنلي، بينما يلعب ليفربول أمام ساوثهامبتون ويستقبل مانشستر سيتي منافسه توتنهام في معركة نارية.

وفي الدوري الإسباني يبدأ فريق ريال مدريد مشواره بمواجهة فريق سيلتا فيجو على ملعب الأخير.

ويستعرض "الخليج 365" بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات السبت الناري:

كأس مصر

الأهلي × بيراميدز .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت.

الدوري الإنجليزي

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آرسنال × بيرنلي .. الموعد 1:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

ساوثهامبتون × ليفربول .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

أستون فيلا × بورنموث .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

مانشستر سيتي × توتنهام هوتسبير .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × ريال مدريد .. الموعد 5 عصرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × أوجسبورج .. الموعد 3:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.