مصدر بالزمالك: ميتشو سيصل الأحد.. والمدرب يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشف مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك، بأن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" سيصل الأحد إلى القاهرة الأحد المقبل من أجل تولى تدريب الفريق، وفي المقابل أكد المدير الفني السابق لأورلاندو بيراتس بأنه ينهي كل شيء في جنوب أفريقيا وسيتوجه إلى بلاده.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة أن ميتشو سوف يصل إلى القاهرة الأحد المقبل بعد حسم المفاوضات معه خلال الساعات القليلة الماضية.

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وأكد المصدر ذاته أن الصربي ميتشو كان أول المرشحين لتدريب الفريق بعد تعثر المفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز، وأضاف أن استقالته ستسهل توليه تدريب الزمالك.

وفي المقابل، قال ميتشو في تصريحاته لـ"الخليج 365" ردًا على هذا الأمر: "أنا الآن أنهي بعض الأمور مع المحامي الخاص بي، وبعدها سوف أسافر إلى بلادي."

وفيما يتعلق بالتفاوض مع الزمالك وإمكانية التوجه من صربيا إلى الزمالك، قال: "لن أعلق على هذا الأمر".