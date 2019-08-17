بالفيديو.. برشلونة يتلقى خسارة قاتلة من بلباو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز أتلتيك بيلباو على برشلونة بنتيجة 1-0 في مباراة الجولة الأولى من الدوري الإسباني التي أقيمت اليوم الأحد على استاد سان ماميس.

وحقق أتلتيك بيلباو أول 3 نقاط في الدوري الإسباني، بعدما عجز برشلونة الباحث عن الاحتفاظ باللقب عن الوصول لمرمى الخصم.

وتكون تشكيل برشلونة الذي بدأ المباراة من: تير شتيجن، نيلسون سيميدو، بيكيه، لينجليه، خوردي ألبا، فرانكي دي يونج، سيرجي روبيرتو، ألينيا، عثمان ديمبلى، أنطوان جريزمان، لويس سواريز.

وتكون تشكيل بيلباو الذي بدأ المباراة من: يوناي سيميون، كابا، ييراي، نونيز، يوري بيرتشيتشي، يوناي لوبيز، داني جارسيا، دي ماركوس، راؤول جارسيا، مونيايان، ويليامز.

أحداث المباراة

برز أتليتك بيلباو في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، بعدما تصدى لتسديدة من ويليامز مهاجم أتليتك بيلباو وقام بتحويلها إلى ضربة ركنية.

واستمرت المباراة الثنائية بين حارس برشلونة ومهاجم أتليتك بيلباو والتفوق الكتالوني وفي الدقيقة 15 انفرد ويليامز بتير شتيجن لكنه سدد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس الألماني بسهولة.

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وأتى الظهور المميز الأول من جانب برشلونة في مواجهة مرمى أتليتك بيلباو في الدقيقة 33 بعدما صوب كرة ارتدت من القائم الأيسر لمرمى بيلباو.

واشتكى لويس سواريز بعد الكرة مباشرة من الإصابة، ودخل الجهاز الطبي من أجل اسعاف اللعب، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 37 ليشارك رافينيا بدلًا منه.

واستطاع رافينيا في أول ظهور هجومي له بعد مشاركته أن يهدد مرمى أتليتك بيلباو بتصويبة خطيرة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 44 لكن أطراف أصابع حارس المرمى دفعتها إلى زاوية إلتقاء القائم والعارضة لتكون أخطر فرص برشلونة في نصف المباراة الأول.

وأهدر رافينيا فرصة التسجيل في الدقيقة 53، بعدما لعب ديمبلى كرة بينية رائعة بين قدمى مدافع بيلباو استلمها رافينيا داخل منطقة الجزاء وحاول التسديد نحو الزاوية الضيقة لكنها تحولت إلى ركنية.

وأحرز أدوريز هدفًا ساحرًا في الدقيقة 89 بعدما استقبل عرضية من أتت من الجانب الأيمن بضربة مقصية سكنت شباك تير شتيجن الذي عجز عن التعامل معها.

وحسم بيلباو المباراة من خلال الهدف القاتل، ليبدأ برشلونة منذ الجولة الأولى رحلة خسارة النقاط.