رسمياً.. كوتينيو من برشلونة إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة

قال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إن فيليب كوتينيو أغلى لاعب في تاريخ النادي سينتقل إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وسافر لاعب الوسط البرازيلي مع برشلونة لخوض المباراة الافتتاحية في الدوري أمام أتليتيك بيلباو اليوم لكنه خرج من التشكيلة.

وقال جييرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة للصحفيين “يمكن أن نؤكد أننا توصلنا إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لإعارة كوتينيو”.

وانتقل كوتينيو (27 عاما)، المنضم إلى برشلونة من ليفربول في يناير كانون الثاني 2018 مقابل 120 مليون يورو (133 مليون دولار) إضافة إلى 45 مليون يورو في صورة حوافز في صفقة قياسية للنادي الكتالوني.

وخاض كوتينيو 76 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات وسجل 21 هدفا لكنه عانى للانسجام مع زملائه بالخط الأمامي ولم يترك بصمة قوية رغم فوزه بلقبين متتاليين للدوري الإسباني.