باسم علي ينتقل الى الجونة لمدة موسم واحد

أتم مسؤولو نادي الجونة الاتفاق مع مسئولي الأهلي، بالحصول على خدمات اللاعب باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بداية الموسم الكروي الجديد.

ووقع باسم علي على عقود انتقاله للجونة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة على أن يعود مججدا لصفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل.

وأعار الأهلي، اللاعب باسم علي، بسبب إمتلاء قائمته خاصة بعد إبرام عدة صفقات جديدة في خطة مجلس النادي من أجل حصد اللقب الإفريقي.

جدير بالذكر أن الجونة حصل على توقيع أكثر من لاعب بصفوف الأهلي أبرزهم محمود الجزار وأحمد ياسر ريان وإسلام محارب ومحمد نجيب.