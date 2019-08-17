الزمالك ينهي إتفاقه مع الصربي ميتشو والمدرب يظهر في القاهرة للتوقيع خلال ساعات

تواصل أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية مع الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي من أجل وضع الرتوش النهائية معه لتدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة

وجدد أمير المفاوضات مع الصربي ميتشو بعد رحيله عن تدريب الفريق الجنوب الافريقي على أن يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات قليلة

وطلب ميتشو الحصول على 120 ألف دولار راتبا شهريا وهو ما يرفضه الزمالك حتى الآن ويرغبوا في تقليل المبلغ ليصل قرابة 80 ألف دولار

وسيتواجد ميتشو في حالة التوصل لاتفاق نهائى في القاهرة خلال 48 ساعة ومعه مدرب معاون ومدرب حراس مرمى وسيستمر أنطونيو مدرب الأحمال في الجهاز وسينضم ثنائي مصري في الجهاز